Emre için devrede! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Emre için devrede!

    Emre için devrede!

    haberleri nedeniyle genç futbolcudan verim alamayan ’un hocası 'dan yönetime çağrı: Orta yolu bulup bu işi halledelim.

    - ekseninde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. , sarı-kırmızılı takıma transferi için Teknik Direktörü Mesut Bakkal'dan yardımcı olmasını isterken oyuncusundan yeterince faydalanamayan Bakkal da bunun üzerine yönetimle görüştü. Bakkal, Alanyaspor yönetimine "Bu saatten sonra Emre'nin verimli şekilde burada oynama şansı yok. Kafası Galatasaray'da. Kimse mağdur olmadan bu işi çözmek lazım. Sezon sonu bedavaya gideceğine bir orta yol bulup bu işi halledelim" dedi. Yönetimin de bu görüşmeden sonra 'ın teklifini yeniden değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

    ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİ
    Ankaragücü maçının istatistikleri üzerinden hafta sonunda kafa patlatan önceliğine 8 numarayı koydu. Takıma stoper, forvet ve 8 numara takviyesi yapılmasını talep eden tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede veya Badou Ndiaye'nin acilen takıma katılması gerektiğini söyledi.
    1. 14.8.2018
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