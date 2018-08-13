Semih Kaya'nın takımı 4'te 4 ile başladı
Türk stoper Semih Kaya'nın oynadığı Sparta Prag, bu sezon Çekya ligindeki 4 karşılaşmasını da kazandı
Milli futbolcu Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi 2018-19 sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.
Geçen sezon ligin 2. haftasında ayak parmağının kırılması yüzünden yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Semih ve takımı Sparta Prag, yeni sezona iyi girdi. Önceki yıl 5. sırada bitirdiği Çekya ligine hızlı başlayan Sparta Prag, oynadığı 4 maçı da kazandı.
Semih'in son 3 karşılaşmada 90'ar dakika forma giydiği Sparta Prag, attığı 9 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Slavia Prag ve Viktoria Plzen gibi 12 puan toplayan Sparta Prag, averajla 2. sırada yer aldı.
27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.
- 13.8.2018 11:33
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İzmir’de olay VAR!
Toplam 3
Yorum
raskol VAR' a bu kadar başvuracaksan, bir takımın lehine bir takımın alehine sürekli VAR! a gidersen ben bu işte artniyet ararım.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fblibasten ne denirse densin takımdaki en üretken topçu valbuena onun dışında asist yapıp fark yaratacak topçu yok.valbuena çok yanlış kullanılıyor.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fb damga mı vurdu joseph bir gol attı o kadar.orta saha üretkenlikte çok zayıf. artık bu tip topçulara yer yok.acilen guliano ve joseph satılsı
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