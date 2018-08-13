Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."





*Birhan Vatansever