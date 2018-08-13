Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza...
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Birhan Vatansever için Bandırmaspor'la anlaştıklarını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."
*Birhan Vatansever
- 13.8.2018 19:46
- Güncelleme: 13.8.2018 20:14
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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