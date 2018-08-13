Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza... – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza...

    Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza...

    Kulübü, eski oyuncuları için Bandırmaspor'la anlaştıklarını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüz, altyapımızda yetişen 'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."

    Birhan Vatansever
    *Birhan Vatansever

    1. 13.8.2018 19:46
    2. Güncelleme: 13.8.2018 20:14
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