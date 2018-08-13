Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre on beşer dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.





*Sofiane Feghouli ve Muğdat Çelik