Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre on beşer dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
*Sofiane Feghouli ve Muğdat Çelik
- 13.8.2018 21:49
- Güncelleme: 14.8.2018 02:07
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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