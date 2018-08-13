Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , maçının hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın esneme ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre on beşer dakikalık koşular yaptığı ifade edildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


    *Sofiane Feghouli ve Muğdat Çelik

    1. 13.8.2018 21:49
    2. Güncelleme: 14.8.2018 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN