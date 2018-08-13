Bu hafta bitecek! – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Bu hafta bitecek!

    Bu hafta bitecek!

    Emre'nin transferinde sona gelindi.

    Ankaragücü maçı, 'ın acilen bir 8 numaraya ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ortaya koyarken çalışmalar da hızlandırıldı. ve Badou Ndiaye isimleri öne çıkarken Emre konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak 3 milyon Euro önerirken Alanya'nın da oyuncunun çok istekli olması nedeniyle anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. 25 yaşındaki futbolcunun transferinin, bu hafta tamamlanması bekleniyor.

    GİDECEK DİYE BEKLİYORUZ
    'un hocası da Emre Akbaba'nın transferin bitmek üzere olduğunun sinyallerini verdi. Bakkal, "Her an Emre'nin gitmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 13.8.2018
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