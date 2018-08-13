Ankaragücü karşısında alınan 3 puan, sarı-kırmızılı takıma üç kazanç birden getirdi. Geçen sezon geriye düştüğü maçlarda 18 puan kaybedip, 12 puan kazanan Aslan, ilk olarak bu kötü istatistiği kırdı. G.Saray geçen yıl 17 dış saha maçında 7 yenilgi alıp, 25 puan kaybederek 1.53'lük puan ortalaması yakalandı. Bu sezon ise ligin zor geçmesi beklenen deplasmanlarından bir olacak Ankara'dan 3 puan çıkarıldı.



HAK EDEN OYNAR

Teknik direktör Fatih Terim, takımın ağır toplarını yedek bıraktı. Geçen sezon 33 maçla en fazla sahada kalan oyunculardan biri olan Bafetimbi Gomis, 30 müsabakaya çıkan Belhanda ve 27 karşılaşma yapan Feghouli, kulübeye gönderildi. Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru ilk 11'de verilen şansı iyi değerlendirerek takımın üçüncü kazancı oldu. Terim böylelikle takıma "İsmi olan değil, çalışan formayı alır" mesajı gönderdi.