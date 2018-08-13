Ankara’da üç kazanç
Geriye düşünce zorlanan Aslan, hem bunu hem de deplasman fobisini yendi. Yıldızlara da mesaj verildi
Ankaragücü karşısında alınan 3 puan, sarı-kırmızılı takıma üç kazanç birden getirdi. Geçen sezon geriye düştüğü maçlarda 18 puan kaybedip, 12 puan kazanan Aslan, ilk olarak bu kötü istatistiği kırdı. G.Saray geçen yıl 17 dış saha maçında 7 yenilgi alıp, 25 puan kaybederek 1.53'lük puan ortalaması yakalandı. Bu sezon ise ligin zor geçmesi beklenen deplasmanlarından bir olacak Ankara'dan 3 puan çıkarıldı.
HAK EDEN OYNAR
Teknik direktör Fatih Terim, takımın ağır toplarını yedek bıraktı. Geçen sezon 33 maçla en fazla sahada kalan oyunculardan biri olan Bafetimbi Gomis, 30 müsabakaya çıkan Belhanda ve 27 karşılaşma yapan Feghouli, kulübeye gönderildi. Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru ilk 11'de verilen şansı iyi değerlendirerek takımın üçüncü kazancı oldu. Terim böylelikle takıma "İsmi olan değil, çalışan formayı alır" mesajı gönderdi.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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