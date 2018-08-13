Ankara’da üç kazanç – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’da üç kazanç

    Ankara’da üç kazanç

    Geriye düşünce zorlanan , hem bunu hem de deplasman fobisini yendi. Yıldızlara da mesaj verildi

    Ankaragücü karşısında alınan 3 puan, sarı-kırmızılı takıma üç kazanç birden getirdi. Geçen sezon geriye düştüğü maçlarda 18 puan kaybedip, 12 puan kazanan , ilk olarak bu kötü istatistiği kırdı. G.Saray geçen yıl 17 dış saha maçında 7 yenilgi alıp, 25 puan kaybederek 1.53'lük puan ortalaması yakalandı. Bu sezon ise ligin zor geçmesi beklenen deplasmanlarından bir olacak 'dan 3 puan çıkarıldı.

    HAK EDEN OYNAR
    Teknik direktör , takımın ağır toplarını yedek bıraktı. Geçen sezon 33 maçla en fazla sahada kalan oyunculardan biri olan Bafetimbi Gomis, 30 müsabakaya çıkan ve 27 karşılaşma yapan Feghouli, kulübeye gönderildi. , ve Henry Onyekuru ilk 11'de verilen şansı iyi değerlendirerek takımın üçüncü kazancı oldu. Terim böylelikle takıma "İsmi olan değil, çalışan formayı alır" mesajı gönderdi.

    1. 13.8.2018
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