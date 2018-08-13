Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Albayrak: Mutlaka yapacağız

    Albayrak: Mutlaka <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> yapacağız

    2. Başkanı , takıma dair önemli açıklamalarda bulundu.

    2. Başkanı , takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Takımın eksikleri olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Ağustos sonuna kadar bunları gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Bu sürede hem satacağız hem alacağız. Muhakkak yapacağız. Artık boşa verecek paramız yok. Biz oyuncu satmak istediğimiz zaman diğer kulüpler bu maaşları ödeyemiyor biz de zorlanıyoruz" dedi.

    1. 13.8.2018
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