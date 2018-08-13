Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Takımın eksikleri olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Ağustos sonuna kadar bunları gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Bu sürede hem satacağız hem alacağız. Muhakkak transfer yapacağız. Artık boşa verecek paramız yok. Biz oyuncu satmak istediğimiz zaman diğer kulüpler bu maaşları ödeyemiyor biz de zorlanıyoruz" dedi.