Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takıma dair önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Takımın eksikleri olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Ağustos sonuna kadar bunları gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Bu sürede hem satacağız hem alacağız. Muhakkak transfer yapacağız. Artık boşa verecek paramız yok. Biz oyuncu satmak istediğimiz zaman diğer kulüpler bu maaşları ödeyemiyor biz de zorlanıyoruz" dedi.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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