Üyeler yenilenecek – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Üyeler yenilenecek

    Üyeler yenilenecek

    Kaynak arayan yönetim, üyelik başvuruları kabul edilmeyenlere yöneldi.

    yönetimi, bir taşta iki kuş vuracak. Hem üyelikleri kabul edilmediği için büyük üzüntü yaşayan taraftarları kazanacak hem de buradan kulübün kasasına para girmesini sağlayacak. Bu nedenle profesyonellerin, geçmiş yıllarda kulübe üyelik için başvuran ve kabul edilmeyip bekletilen isimleri tek tek aradığı ve başvurularını yenilemelerini talep ettiği öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu hamlesi dikkatle izlenirken tüzükteki yüzde 3 kuralının aşılması halinde ciddi sıkıntılar yaşanma ihtimalinin olduğu da belirtiliyor.

    PARASINI YATIRMAYAN YANACAK
    Tüzüğe göre, yönetim her yıl kayda açık üye sayısından en fazla yüzde 3 üye alımı yapılabiliyor. Bu da 400 kişinin üyelik hakkına ulaşmasını sağlıyor. Yönetimin, yeni başvurular için pasif üyeleri kullanmayı planladığı belirtiliyor. Kaydı açık olan ancak aidatlarını yatırmayan ve toplantılara katılmayan 1700 üyenin tespit edildiği ve bunların yerine yeni isimlerin alınacağı öğrenildi.

    Savaş ÇORLU
    1. 12.8.2018
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