Üyeler yenilenecek
Kaynak arayan yönetim, üyelik başvuruları kabul edilmeyenlere yöneldi.
PARASINI YATIRMAYAN YANACAK
Tüzüğe göre, yönetim her yıl kayda açık üye sayısından en fazla yüzde 3 üye alımı yapılabiliyor. Bu da 400 kişinin üyelik hakkına ulaşmasını sağlıyor. Yönetimin, yeni başvurular için pasif üyeleri kullanmayı planladığı belirtiliyor. Kaydı açık olan ancak aidatlarını yatırmayan ve toplantılara katılmayan 1700 üyenin tespit edildiği ve bunların yerine yeni isimlerin alınacağı öğrenildi.
Savaş ÇORLU
- 12.8.2018
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
-
Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
-
Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Üyeler yenilenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.