Tolga’ya talip var – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Tolga’ya talip var

    Tolga’ya talip var
    Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı isimlerden 'ye talip var. Alman ekibi Stuttgart'ın 26 yaşındaki oyuncuyu istediği öğrenildi. Daha önce Bundesliga'da , M'Gladbach ve Wolsfburg formaları giyen tecrübeli orta sahayla ilgili bu hafta içinde somut adımlar atılacağı kaydedildi
    1. 12.8.2018
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