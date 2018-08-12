Sahanın en iyisi Maicon! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Sahanın en iyisi !

    Sahanın en iyisi Maicon!
    Çok eleştirilen , Ankaragücü karşısında rakamlara bakılırsa sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. Serdar'ın golünde topu arkaya aşırarak 1 asist yapan, 2 şut ve 3 kilit pas atan Brezilyalı yıldız, 4 de hava topu kazandı. Yaptığı 3 kilit pası da ilk yarıda verdi. 3 top çalma, 3 top kesme, 5 uzaklaştırma ve 1 blokla 12 defansif hamle yaptı. 34 pasta yüzde 73.5 isabet oranı yakalayan Maicon, 2 de faul aldı.
    1. 12.8.2018
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