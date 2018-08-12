Rapor edecek – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Rapor edecek

    Rapor edecek
    'daki bozuk zemine isyan eden , "Bu sahada oynatmıyorum diyecek biri yok mu?" diyerek serzenişte bulunmuştu. Maç sonu bozulan zeminin fotoğraflanmasını isteyen tecrübeli hocanın, 'ye şikayette bulunacağı bildirildi.
    1. 12.8.2018
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