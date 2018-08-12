Pabuçları dama atıldı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Pabuçları dama atıldı!

    Pabuçları dama atıldı!

    , ve Feghouli’nin yerine şans bulan Eren, Sinan ve Onyekuru, Ankaragücü karşısında sınavı geçti. Üç oyuncunun performansından memnun kalan , karşısında da kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

    Ankaragücü maçında takıma neşteri vuran Galatasaray Teknik Direktörü , sahadan 3-1 galip ayrılarak bunun karşılığını aldı. Akhisar ile oynanan maçının etkisiz isimleri Bafetimbi , Younes ve Sofiane Feghouli'nin isimlerine ve kontratlarına bakmadan kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, üç yıldız ismin yerine şans bekleyen Eren, Sinan ve Onyekuru'yu sahaya sürdü. Yeni üçlü oynadıkları futbolla hocasının yüzünü kara çıkartmadı.

    İŞTE SİZDEN BUNU BEKLİYORUM
    Onyekuru hızlı, teknik, Sinan mücadeleci, istekli, Eren ise baskı altında attığı golle zor anların adamı olduğunu gösterdi. Nazlanmadan sahaya çıkıp görevlerini yerine getiren oyuncularını kutlayan Terim, "Aferin! İşte sizden bunu istiyorum. Takım için, Galatasaray için sahada hiç vazgeçmeden son ana kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Terim, karşısında da formasının hakkını veren isimlerle devam etme kararı aldı.

    YEDEK KALDIKLARINI SON ANDA ÖĞRENDİLER
    Ankaragücü maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Son idmanda Gomis'i kesip yerime Eren'i deneyen tecrübeli teknik adam, Feghouli ve Belhanda'ya as takımda yer vermişti. Fakat tecrübeli teknik adam maçtan 2 saat öncesine kadar 11'i açıklamadı. Gomis 11'de olmayacağını tahmin ediyordu ama Belhanda ve Feghouli sahaya çıkamayacaklarını ancak soyunma odasına girdiklerinde tahtada yazan 11'den sonra öğrenebildiler. Üç oyuncu da maç boyunca oldukça moralsiz göründü.

    3-1'LİK RASTLANTI
    Fatih Terim, Akhisarspor maçından sonra aba altından sopa gösterdiği Feghouli, Gomis ile Belhanda'yı Ankaragücü deplasmanında kulübeye çekti. Ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Ankaragücü'nü 3-1 geçen sarı-kırmızılılar geçen sezon Gomis ve Belhanda'sız çıktığı deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle dönmüştü.

    TERİM MAÇTA 3 FARKLI VARYASYON DENEDİ
    -Ankaragücü karşısına 4-2-3-1 ve 4-4-1-1 ve 4-4-2 olabilecek 3 farklı sistemle çıkan Fatih Terim, Onyekuru ve Sinan'ı ikinci forvet, kanat ve 10 numara gibi değişik varyasyonlarda denedi.

    -Galatasaray, Ankaragücü karşısında 16 kez gol girişiminde bulunurken, Dünya Kupası'na inat bu girişimlerin 10'u açık oyunda, 5'i ise duran toptan geldi.

    -16 şuttan 3 gol çıkaran Galatasaray yüzde 18 isabet yakaladı.

    -Pas sayısında 397'e 338 Ankaragücü'nün gerisinde kalan sarı-kırmızılılar rakibini 320'ye 245 kısa pasa zorladı. 18 orta attı.

    -11 faul sonrası 2 sarı kart gören Galatasaraylı oyuncular yüzde 18 kart istatistiği tutturdu.
    1. 12.8.2018
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