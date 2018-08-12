Pabuçları dama atıldı!
Gomis, Belhanda ve Feghouli’nin yerine şans bulan Eren, Sinan ve Onyekuru, Ankaragücü karşısında sınavı geçti. Üç oyuncunun performansından memnun kalan Fatih Terim, Göztepe karşısında da kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.
İŞTE SİZDEN BUNU BEKLİYORUM
Onyekuru hızlı, teknik, Sinan mücadeleci, istekli, Eren ise baskı altında attığı golle zor anların adamı olduğunu gösterdi. Nazlanmadan sahaya çıkıp görevlerini yerine getiren oyuncularını kutlayan Terim, "Aferin! İşte sizden bunu istiyorum. Takım için, Galatasaray için sahada hiç vazgeçmeden son ana kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Terim, Göztepe karşısında da formasının hakkını veren isimlerle devam etme kararı aldı.
YEDEK KALDIKLARINI SON ANDA ÖĞRENDİLER
Ankaragücü maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Son idmanda Gomis'i kesip yerime Eren'i deneyen tecrübeli teknik adam, Feghouli ve Belhanda'ya as takımda yer vermişti. Fakat tecrübeli teknik adam maçtan 2 saat öncesine kadar 11'i açıklamadı. Gomis 11'de olmayacağını tahmin ediyordu ama Belhanda ve Feghouli sahaya çıkamayacaklarını ancak soyunma odasına girdiklerinde tahtada yazan 11'den sonra öğrenebildiler. Üç oyuncu da maç boyunca oldukça moralsiz göründü.
3-1'LİK RASTLANTI
Fatih Terim, Akhisarspor maçından sonra aba altından sopa gösterdiği Feghouli, Gomis ile Belhanda'yı Ankaragücü deplasmanında kulübeye çekti. Ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Ankaragücü'nü 3-1 geçen sarı-kırmızılılar geçen sezon Gomis ve Belhanda'sız çıktığı Kayserispor deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle dönmüştü.
TERİM MAÇTA 3 FARKLI VARYASYON DENEDİ
-Ankaragücü karşısına 4-2-3-1 ve 4-4-1-1 ve 4-4-2 olabilecek 3 farklı sistemle çıkan Fatih Terim, Onyekuru ve Sinan'ı ikinci forvet, kanat ve 10 numara gibi değişik varyasyonlarda denedi.
-Galatasaray, Ankaragücü karşısında 16 kez gol girişiminde bulunurken, Dünya Kupası'na inat bu girişimlerin 10'u açık oyunda, 5'i ise duran toptan geldi.
-16 şuttan 3 gol çıkaran Galatasaray yüzde 18 isabet yakaladı.
-Pas sayısında 397'e 338 Ankaragücü'nün gerisinde kalan sarı-kırmızılılar rakibini 320'ye 245 kısa pasa zorladı. 18 orta attı.
-11 faul sonrası 2 sarı kart gören Galatasaraylı oyuncular yüzde 18 kart istatistiği tutturdu.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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