Mesut Bakkal açıkladı! Emre Akbaba... – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    açıkladı! ...

    Mesut Bakkal açıkladı! Emre Akbaba...

    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü , Demir Grup maçı öncesi 'nın transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

    , "* gerçekleşeceğini düşünerek olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim*." ifadelerini kullandı.

    ve 'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından maçının 11'ine alınmadı.

    Emre'nin transferde ilk tercihinin Galatasaray olduğu biliniyor. İlerleyen günlerde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

    1. 11.8.2018 19:45
    2. Güncelleme: 12.8.2018 02:01
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