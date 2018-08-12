Mesut Bakkal açıkladı! Emre Akbaba...
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Mesut Bakkal, "*Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim*." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı.
Emre'nin transferde ilk tercihinin Galatasaray olduğu biliniyor. İlerleyen günlerde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
- 11.8.2018 19:45
- Güncelleme: 12.8.2018 02:01
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Mesut Bakkal açıkladı! Emre Akbaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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