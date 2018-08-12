Mesut Bakkal, "*Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim*." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı.



Emre'nin transferde ilk tercihinin Galatasaray olduğu biliniyor. İlerleyen günlerde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.