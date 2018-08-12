Işıl G.Saray’da! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Işıl G.Saray’da!

    Işıl G.Saray’da!
    taraftarlarının gözbebeği yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, "Kaptanımız Işıl Alben ile anlaştık. Önümüzdeki hafta da başantrenörümüzü açıklayacağız. Kadın basketbolunda da iddialıyızı" diye konuştu.
    1. 12.8.2018
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