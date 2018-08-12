Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Brezilyalı Mariano Ferreira Filho (Mariano), MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde tatil yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray'da takıma verilen 2 günlük izni değerlendiren defans oyuncusu Mariano, tatil için Antalya'ya geldi. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu yarın İstanbul'a dönerek takımıyla antrenmanlara başlayacak.
- 12.8.2018 18:23
- Güncelleme: 12.8.2018 18:25
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Galatasaraylı Mariano Antalya'da tatilde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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