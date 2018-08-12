Galatasaraylı Mariano Antalya'da tatilde – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Galatasaraylı 'da tatilde

    Galatasaraylı <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a> <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>'da tatilde

    'ın başarılı defans oyuncusu Brezilyalı Ferreira Filho (), karşılaşması sonrası 'ndeki bir otelde tatil yaptı.

    'in ilk haftasında deplasmanda 'nü 3-1 yenen 'da takıma verilen 2 günlük izni değerlendiren defans oyuncusu , tatil için 'ya geldi. 'ndeki bir otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu yarın 'a dönerek takımıyla antrenmanlara başlayacak.

    1. 12.8.2018 18:23
    2. Güncelleme: 12.8.2018 18:25
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