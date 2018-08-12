Aslan’a kötü haber – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Aslan’a kötü haber

    Aslan’a kötü haber
    Uzun süredir 'ın gündeminde olan Andre Silva'dan kötü haber... Milan'da beklentilerin uzağında kalan ve yeni sezonda düşünülmeyen 22 yaşındaki golcü oyuncu, Sevilla ile anlaştı. İspanyol ekibi, bir yıllığına 5 milyon euro'ya kiraladığı Portekizli oyuncuyu gelecek sezon da 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katabilecek.
    1. 12.8.2018
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