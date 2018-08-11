Tribünlerin büyük bölümü doldu – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Tribünlerin büyük bölümü doldu

    Tribünlerin büyük bölümü doldu
    Sezonun ilk karşılaşmasında iki takım taraftarlarının da ilgisi yoğun oldu. MKE Ankaragücü taraftarları, sarı-lacivertlileri son şampiyona karşı yalnız bırakmadı. Ankaragücülü futbolseverler, tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına büyük destek veri. taraftarları da Osmanlı Stadı'ndaki yerlerini alarken, kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu. 90 dakika boyunca takımlarının itici gücü oldular.
    1. 11.8.2018
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