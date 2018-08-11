Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Akhisar mağlubiyetinin ardından büyük revizyona gitti. Lefter Küçükandonyadis sezonunun açılış haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak son şampiyonda Gomis, Feghouli ve Belhanda yedeğe çekildi.
Belhanda, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında üç ismi kulübeye çekti.
FEGHOULİ, BELHANDA VE GOMİS KULÜBEDE
Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin yerlerine ise Sinan, Eren ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.
Fatih Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edebilir.
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İşte Fatih Terim'in Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesinde üç yıldızı kulübeye çekmesi hakkında konuştu. İşte Terim'in açıklamaları..
"ANKARAGÜCÜ LİGE YAKIŞAN BİR TAKIM"
"Teknik direktörlüğe Ankaragücü'nde başladım. Çok güzel 2 sene geçirdim. Dünden bu tarafa otelde yönetim, taraftarlar ebeni ziyaret ettiler mutlu ettiler. Ankaragücü'nü yeniden ligde görmek beni mutlu etti. Seyircisiyle camiasıyla lige yakışan bir takımdı."
"MAÇIN GEÇ BAŞLAMASI İÇİN BAŞVURDUK"
"Ankaragücü seyircisi herkese gelip çiçek vermez sağ olsunlar. ümit ederim her şey gönüllerince olur. Bütün takımlarımıza ligimiz hayırlı olsun. Bugün stada Ankaragücü'yle beraber biraz geç gelebildik. Söylenen saatten erken çıkmamıza rağmen trafik fazlaydı. Mümkünse daha rahat ısınıp maça bir süre sonra çıkacağız.Ankara emniyet müdürüne teşekkür ederiz bizi sıkışıklıktan kurtardığı için."
"BELHANDA, GOMİS VE FEGHOULİ DE HER AN GİREBİLİR"
"Bugün değişikliklerin sebebi, Galatasaray büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı ki belki de 1 veya 3 haftaa sonra haftada 3 maç oynayacağız döneme gireceğiz. Bu üç maçlık periyotlarda 12-13 kişiden değil mümkünse daha çok oyuncunun hazır olmasını istiyoruz. Belhanda tam hazır değil. Zaten Dünya Kupası nedeniyle 2 hafta sonra başladı bizden. Diğer arkadaşlar da her an girerler."
- 10.8.2018 21:30
- Güncelleme: 11.8.2018 02:03
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
Terim neşteri vurdu! Gomis, Belhanda ve Feghouli yedeğe çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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