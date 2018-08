Belhanda, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında üç ismi kulübeye çekti.

FEGHOULİ, BELHANDA VE GOMİS KULÜBEDE

Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin yerlerine ise Sinan, Eren ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Fatih Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edebilir.

TERİM'DEN ROTASYON AÇIKLAMASI: 16 FUTBOLCUYLA OYNAMALIYIZ

İşte Fatih Terim'in Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesinde üç yıldızı kulübeye çekmesi hakkında konuştu. İşte Terim'in açıklamaları..



"ANKARAGÜCÜ LİGE YAKIŞAN BİR TAKIM"

"Teknik direktörlüğe Ankaragücü'nde başladım. Çok güzel 2 sene geçirdim. Dünden bu tarafa otelde yönetim, taraftarlar ebeni ziyaret ettiler mutlu ettiler. Ankaragücü'nü yeniden ligde görmek beni mutlu etti. Seyircisiyle camiasıyla lige yakışan bir takımdı."

"MAÇIN GEÇ BAŞLAMASI İÇİN BAŞVURDUK"

"Ankaragücü seyircisi herkese gelip çiçek vermez sağ olsunlar. ümit ederim her şey gönüllerince olur. Bütün takımlarımıza ligimiz hayırlı olsun. Bugün stada Ankaragücü'yle beraber biraz geç gelebildik. Söylenen saatten erken çıkmamıza rağmen trafik fazlaydı. Mümkünse daha rahat ısınıp maça bir süre sonra çıkacağız.Ankara emniyet müdürüne teşekkür ederiz bizi sıkışıklıktan kurtardığı için."

"BELHANDA, GOMİS VE FEGHOULİ DE HER AN GİREBİLİR"

"Bugün değişikliklerin sebebi, Galatasaray büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı ki belki de 1 veya 3 haftaa sonra haftada 3 maç oynayacağız döneme gireceğiz. Bu üç maçlık periyotlarda 12-13 kişiden değil mümkünse daha çok oyuncunun hazır olmasını istiyoruz. Belhanda tam hazır değil. Zaten Dünya Kupası nedeniyle 2 hafta sonra başladı bizden. Diğer arkadaşlar da her an girerler."