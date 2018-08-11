Siftah Aziz’den
Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü’nü 2-1 devirirken stoperi Serdar Aziz ile kilidi açtı. Milli stoper, yedikleri golde yaptığı hatayı telafi etti
KORNERDE KENDİNİ UNUTTURDU
Henüz 7'inci dakikada 1-0 geri düşen Galatasaray, çabuk toparlandı. 21'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maicon arka direğe kafayla aşırdı, kendini unutturan Serdar Aziz düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Aslan bu vuruşla beraberliği yakaladı. Serdar, gol sevincini tribünlere koşarak yaşadı. 27 yaşındaki milli stoper Galatasaray formasıyla bu sezon ilk, toplamda 4'üncü kez fileleri havalandırmayı başardı. Serdar Aziz attığı gol ile savunmada yaptığı hatayı böylelikle telafi etmiş oldu.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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