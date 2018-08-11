Siftah Aziz’den – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Siftah Aziz’den

    Siftah Aziz’den

    Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü’nü 2-1 devirirken stoperi ile kilidi açtı. Milli stoper, yedikleri golde yaptığı hatayı telafi etti

    'da 2018-2019 sezonunun ilk golü 'den geldi. Milli stoper sakatlığı sebebiyle birkaç hazırlık maçını kaçırdıktan sonra Akhisarspor ile oynanan finalinde ilk 11'de forma giymişti. Akhisar'a karşı 120 dakika partneri Maicon ile birlikte forma giyen , teknik direktör tarafından kesilmeyen oyuncular arasında yer aldı. 27 yaşındaki oyuncu, 7'inci dakikada Ankaragücü'nün yaptığı atakta savunma arkasına 'i kaçırdı. , Muslera ile karşı karşıya kalıp fileleri havalandırdı.

    KORNERDE KENDİNİ UNUTTURDU
    Henüz 7'inci dakikada 1-0 geri düşen , çabuk toparlandı. 21'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maicon arka direğe kafayla aşırdı, kendini unutturan Serdar Aziz düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Aslan bu vuruşla beraberliği yakaladı. Serdar, gol sevincini tribünlere koşarak yaşadı. 27 yaşındaki milli stoper Galatasaray formasıyla bu sezon ilk, toplamda 4'üncü kez fileleri havalandırmayı başardı. Serdar Aziz attığı gol ile savunmada yaptığı hatayı böylelikle telafi etmiş oldu.
    1. 11.8.2018
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