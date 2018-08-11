Mesut Bakkal açıkladı! Emre Akbaba... – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    açıkladı! ...

    <a href="/index/mesut-bakkal?id=586f68eb-4bdd-4999-ad88-c3aedc7c0492" class="" rel="tag">Mesut Bakkal</a> açıkladı! <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a>...

    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü , Demir Grup maçı öncesi 'nın transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

    , "* gerçekleşeceğini düşünerek olmadan çalıştık. çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim*." ifadelerini kullandı.

    ve 'ın etmek istediği Emre Akbaba, tarafından maçının 11'ine alınmadı.

    Emre'nin transferde ilk tercihinin olduğu biliniyor. İlerleyen günlerde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

    1. 11.8.2018 19:45
    2. Güncelleme: 11.8.2018 20:38
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