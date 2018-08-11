Mariano şov – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    şov

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a> şov

    ortasıyla ’a 3 puanı getirdi

    Sarı-Kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarının bir bölümünü ve Akhisar ile oynanan finalini kaçıran dün sahadaydı. Brezilyalı sağ bek, skor 1-1 iken sağ kanattan yaptığı orta ile takımını öne geçirdi. 'nın 30. dakikada çok ters şekilde gönderdiği topu Ankaragücü'nden B. Kone yaptığı kafa vuruşuyla kendi ağlarını sarstı. öne geçti.
    1. 11.8.2018
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