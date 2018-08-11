Galatasaray ile anılan Andre Silva, Sevilla ile anlaştı.
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ile anılan ile anlaştı!

    Galatasaray ile anılan Andre Silva Sevilla ile anlaştı!

    Adı uzun süre ile anılan , İspanya ekiplerinden ile anlaştı.

    İspanya'nın köklü kulüplerinden , ismi uzun süredir ile anılan Milan'ın Portekizli genç golcüsü 'yı, 5 milyon € karşılığında 1 seneliğine kiraladı.

    Sky Sport Italia'nın haberine göre, 22 yaşındaki Portekizli golcü Andre Silva, geride bıraktığım cuma günü Milano'dan ayrıldı ve sağlık kontrollerinden geçmek için Sevilla'nın yolunu tuttu. Genç yıldızın, sözleşmesindeki satın alma bedelinin de 30 milyon € olacağı iddia edildi.

    ANDRE SILVA KİMDİR?

    22 yaşındaki Portekizli genç golcü, geçtiğimiz yıl 38 milyon € karşılığında transfer olduğu forması altında 40 maça çıkarken 10 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Porto'da 58 maçta gösterdiği 24 gol 11 asistlik performans ile yıldızı parlayan Andre Silva, Portekiz Milli Takımı ile de 26 maça çıkarken 12 gol atma başarısı gösterdi.

    TEKNİK, HIZLI, BİTİRİCİ

    22 Yaşındaki Portekizli golcünün, öne çıkan özellikleri arasında sahip olduğu patlayıcı kuvvet, yüksek seviye top kontrolü ve dengeli fiziği gösteriliyor. Porto forması altında bitiriciliği ile de ön plana çıkan genç oyuncu, AC Milan forması altında adaptasyon sürecini kolay atlatamadığı için İtalyan kulübünün taraftarlarını bu konuda hayal kırıklığına uğratmıştı.

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    1. 11.8.2018 15:31
    2. Güncelleme: 11.8.2018 16:15
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