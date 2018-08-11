Caner Erdeniz Galatasaray’da – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Galatasaray’da

    <a href="/index/caner-erdeniz?id=58a94c52-2289-44e6-bae7-64261f921681" class="" rel="tag">Caner Erdeniz</a> Galatasaray’da
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı G.Saray, geçen sezon Basket'te forma giyen 'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine 'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
    1. 11.8.2018
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