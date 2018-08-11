Biz bir aileyiz – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Biz bir aileyiz

    Biz bir aileyiz

    ’ın hocası yedek bıraktığı üzerinden mesaj verdi, “Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Ancak Galatasaray’ın değerleri ortak menfaatimiz” dedi

    , Ankaragücü maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, ile ilgili bir soru üzerine, "Özür konusu olmadı, söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Bunlar olmayınca başkaları cezalandırılmamalı. Kendisinin yönetimden bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz" dedi.

    3 KULVARDA OYNUYORUZ
    Terim, "3 kulvarda oynuyoruz. Herkesin hazır olmasını ve herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Hazırlık kampı arkasından hazırlık maçları ve Süper Kupa süresince bu sorunlar halledilmedi" diye konuştu. Milli takım arasının kendileri için zaman sınırı olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "20 günümüz daha var. Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi yetmez, daha üste çıkmamız lazım. Transferle ilgili henüz bir gelişme yok. Almak kadar satmayı da öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    YERİNDE DURMADI
    Fatih Terim, Ankaragücü maçında 90 dakika durmadı. Saha kenarından oyuncularına sürekli talimat yağdırdı.

    ZEMİNE İSYAN ETTİ
    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahanın zeminine de tepki gösterdi. Terim, "Allah aşkına bu zeminlerde bu çocuklar ne yapsın! İki taraf için de söylüyorum. Bu sahada oynat mıyorum diyecek bir merci yok mu? Biraz daha dikkat edemez miyiz? 2018 yılındayız. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Kaliteli zeminde kaliteli oynanır. Milyon dolarlar verilen futbolda zemin de iyi olmalı" dedi.

    1. 11.8.2018
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