Biz bir aileyiz
Galatasaray’ın hocası yedek bıraktığı Gomis üzerinden mesaj verdi, “Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Ancak Galatasaray’ın değerleri ortak menfaatimiz” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, Gomis ile ilgili bir soru üzerine, "Özür konusu olmadı, söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Bunlar olmayınca başkaları cezalandırılmamalı. Kendisinin yönetimden bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz" dedi.
3 KULVARDA OYNUYORUZ
Terim, "3 kulvarda oynuyoruz. Herkesin hazır olmasını ve herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Hazırlık kampı arkasından hazırlık maçları ve Süper Kupa süresince bu sorunlar halledilmedi" diye konuştu. Milli takım arasının kendileri için zaman sınırı olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "20 günümüz daha var. Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi yetmez, daha üste çıkmamız lazım. Transferle ilgili henüz bir gelişme yok. Almak kadar satmayı da öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
YERİNDE DURMADI
Fatih Terim, Ankaragücü maçında 90 dakika yerinde durmadı. Saha kenarından oyuncularına sürekli talimat yağdırdı.
ZEMİNE İSYAN ETTİ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahanın zeminine de tepki gösterdi. Terim, "Allah aşkına bu zeminlerde bu çocuklar ne yapsın! İki taraf için de söylüyorum. Bu sahada oynat mıyorum diyecek bir merci yok mu? Biraz daha dikkat edemez miyiz? 2018 yılındayız. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Kaliteli zeminde kaliteli futbol oynanır. Milyon dolarlar verilen futbolda zemin de iyi olmalı" dedi.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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