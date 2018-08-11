Ankaragücü’nden Fatih Terim’e jest – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’nden ’e jest

    Ankaragücü’nden Fatih Terim’e jest

    taraftarları önceki gece 'i kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.

    Sarı-lacivertli futbolseverler, Terim'in başkent ekibinde çalıştığı döneme ait fotoğrafı götürdü. Taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirip, "İlk göz ağrısı olan İmparator 'i konakladıkları otelde ziyaret edip Ankaragücü döneminde çekilmiş olan fotoğrafı ve kendimize ait olan tişörtü hediye ettik" paylaşımını yaptı.
    1. 11.8.2018
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