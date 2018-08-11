228 milyon TL zarar – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    228 milyon TL zarar

    228 milyon TL zarar
    G.Saray Sportif AŞ bilançosu önceki akşam açıklandı. Sarı- kırmızılı kulüp 1 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 228 milyon 892 bin TL zarar etti. 5 yıl üst üste zarar açıklayan 'ın A grubu hisse statüsünde imtiyazı ortadan kalktı ve böylece SPK bağımsız iki kişiyi Sportif AŞ'ye atama hakkına sahip oldu.
    1. 11.8.2018
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