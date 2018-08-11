12 dakika gecikti
Sezonun ilk maçı trafik yüzünden 12 dakika geç başladı. G.Saray ters şeritten polis eşliğinde geldi
ALBAYRAK GİRDİ
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs trafikte sıkışıp kalınca araya 2. Başkan Abdurrahim Albayrak girdi. Albayrak, Emniyet görevlileriyle görüşerek takım otobüsünü ters şeritten polis eşliğinde götürdü. Futbolcular maçtan 22 dakika önce ısınmak için sahaya çıktı. Fatih Terim, otelden erken çıkmalarına rağmen geç kaldıklarını söyledi.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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