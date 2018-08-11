12 dakika gecikti – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    12 dakika gecikti

    12 dakika gecikti

    Sezonun ilk maçı trafik yüzünden 12 dakika geç başladı. G.Saray ters şeritten polis eşliğinde geldi

    'de sezonun ilk maçında trafik rötarı yaşandı. Ankaragücü- G.Saray maçına başkentte büyük ilgi vardı. Bu nedenle Osmanlı Stadı çevresinde yoğun trafik yaşandı. Ankaragücü kafilesi saat 20.59 itibarıyla stada gelirken, sarı-kırmızılılar 21.03'te stada ulaştı. Bu nedenle 21.45'teki maç 21.57'de başladı

    ALBAYRAK GİRDİ
    kafilesini taşıyan otobüs trafikte sıkışıp kalınca araya 2. Başkan Abdurrahim Albayrak girdi. Albayrak, Emniyet görevlileriyle görüşerek takım otobüsünü ters şeritten polis eşliğinde götürdü. Futbolcular maçtan 22 dakika önce ısınmak için sahaya çıktı. , otelden erken çıkmalarına rağmen geç kaldıklarını söyledi.
    1. 11.8.2018
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