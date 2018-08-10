Zor maçları kazanamadı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Zor maçları kazanamadı

    Zor maçları kazanamadı
    6 hazırlık maçı yapan Aslan; 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Wil 1900 ve Club Africain'i 1-0 yenen Cimbom, Sakaryaspor'u 3-0 devirdi. G.Saray; PSV'ye 3-1, 'ya 2-1 ve AEK'ya 3-2 yenildi. İlk resmi maç olan finalinde ise 1-1 biten maçta Akhisar'a penaltılarla 5-4 mağlup oldu.
    1. 10.8.2018
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