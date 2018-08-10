Turkcell’den lig hediyesi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’den lig hediyesi

    <a href="/index/turkcell?id=dc9afa09-2cf7-46db-8564-0d53dd1eb73f" class="" rel="tag">Turkcell</a>’den lig hediyesi
    'in futbol kulüplerinin dijitalleşmesine sunduğu katkı devam ediyor. ve taraftarı için özel hat satışa sunan, Galatasaraylılar için de 3 adet destek paketi hazırlayan , ligin başlamasına özel, hat ve destek paketi sahibi taraftarlara 'Sezona merhaba' hediyesi olarak 1 GB internet dağıttı.
    1. 10.8.2018
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