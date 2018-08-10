Tolga Ciğerci elde kaldı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    elde kaldı

    <a href="/index/tolga-cigerci?id=52e58a80-2825-4af6-9cdd-54b7c0f98206" class="" rel="tag">Tolga Ciğerci</a> elde kaldı
    , için bir girişiminde bulunmadıklarını bildirdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır" denildi.
    1. 10.8.2018
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