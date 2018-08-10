Taşlı yollardayız – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    yollardayız

    Taşlı yollardayız

    Başkan Cengiz, şampiyonluğa giden yolda engellerin olduğunu ancak sonuca ulaşacaklarını belirtti. Galatasaraylı taraftarlardan destek istedi

    G.Saray Taraftar Derneği'nin 21. şampiyonluk kutlamasına video konferans ile katılan açıklamalarda bulundu. Akhisar'a kaybedilen 'yla ilgili konuşan Cengiz, "Kupayı kaybettik ama maçı kaybetmedik" dedi. "Gördüğünüz gibi şampiyonluğa giden yollar genel olarak direkt, düz, gül bahçeleri veya otoban değildir" dedi. Başkan Cengiz, ", zor yollar da var. G.Saray olarak önümüzde engeller var. Bu engelleri sizlerle aşacağımızı ve şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
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    ARSAYI BİZE GERİ VERİN
    BAŞKAN Mustafa Cengiz, yatırım yapılmadığı için G.Saray'ın kullanımından alınan arsa ile ilgili konuştu. Gecede bulunan ve G.Saraylı olduğu bilinen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'dan, arsanın yeniden G.Saray'a verilmesini rica eden Cengiz, "Bu arsaya G.Saray'a yakışan yatırımı yapacağız" dedi. G.Saray, otel ve antrenman sahaları olan bir kompleks yapmak istiyor.
    1. 10.8.2018
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