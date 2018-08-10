Taşlı yollardayız
Başkan Cengiz, şampiyonluğa giden yolda engellerin olduğunu ancak sonuca ulaşacaklarını belirtti. Galatasaraylı taraftarlardan destek istedi
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BAŞKAN Mustafa Cengiz, yatırım yapılmadığı için G.Saray'ın kullanımından alınan arsa ile ilgili konuştu. Gecede bulunan ve G.Saraylı olduğu bilinen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'dan, arsanın yeniden G.Saray'a verilmesini rica eden Cengiz, "Bu arsaya G.Saray'a yakışan yatırımı yapacağız" dedi. G.Saray, otel ve antrenman sahaları olan bir kompleks yapmak istiyor.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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