Son şampiyon galibiyetle başladı! Ankaragücü 1-3 Galatasaray maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Ankaragücü karşısında sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz (21'), Bakary Kone (30') ve Eren Derdiyok 90+2' kaydetti.

Ankaragücü'nün tek golü Mustafa El Kebir'den geldi.

SÜPER LİG'İN İLK GOLÜ EL KEBİR'DEN

7. dakikada gelişen atakta MKE Ankaragücü öne geçti. Orta sahada topla buluşan Mokhtar, bir süre sürdüğü meşin yuvarlağı savunmanın arkasına sarkan El Kabir'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da kaleci Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

14. dakikada Galatasaray'ın Sinan Gümüş ile kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest atışta topun başına geçen Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.





SERDAR AZİZ BERABERLİĞİ GETİRDİ

21. dakikada Galatasaray skora denge getirdi. Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe atışında ön direkte bulunan Maicon, kafayla topu arka direğe aktardı. Arka direkte boş pozisyondaki Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1

BAKARY KONE KENDİ AĞLARINA GÖNDERDİ

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada Bakary Kone, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2

34. dakikada gelişen Galatasaray atağında, ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini geçtikten sonraki sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-1 üstün tamamladı.



SON SÖZÜ EREN SÖYLEDİ

Karşılaşmada skoru 90+2'de Eren Derdiyok söyledi. Defansın arkasına sarkan Eren, klas bir vuruşlar ağları havalandırdı. Golcü oyuncu Akhisar maçından sonra Ankaragücü karşısında da bulduğu golle sezona flaş bir giriş yaptı.