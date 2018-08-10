Şampiyon sahaya iniyor
Osmanlı Stadı’nda oynanacak maç 21.45’te başlayacak. 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı kazanıp lige moralli girmeyi hedefliyor
Hasret bitiyor. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlıyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçından galibiyetle ayrılarak hem iyi bir başlangıç yapmak hem de Süper Kupa karşılaşmasını unutturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in çıkaracağı kadro büyük bir merakla bekleniyor. Süper Kupa'nın Akhisar'a kaybedilmesinin ardından, "Ben dahil kimse Galatasaray'dan büyük değildir" diyen ve futbolculara gözdağı veren Terim'in nasıl bir 11 sahaya süreceği şimdilik pek fazla bilinmiyor. Sadece Feghouli- Onyekuru değişikliğine gidebileceği tahmin ediliyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mariano forma giyemeyecek.
Savaş ÇORLU
GALATASARAY'IN LİG SERÜVENİ
-Sarı-kırmızılılar, geride kalan 60 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı.
-En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü
-Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi
-Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı
EN DEĞERLİSİ ASLAN
Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'in 2018-2019 sezonundaki toplam değeri 598 milyon euro... Ligin en pahalı kadrosu ise 84.5 milyon euro ile son şampiyon Galatasaray'da...
TAKIM SIRALAMASI
Takım Değeri
1. Galatasaray 84.5 milyon euro
2. Fenerbahçe 79 milyon euro
3. Beşiktaş 70.1 milyon euro
4. Başakşehir 53.3 milyon euro
5. Trabzonspor 47.95 milyon euro
BAŞIMIZ DiK
Fatih Terim, Süper Lig'in açılışı öncesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, 19.05'te yaptığı paylaşımda, "Yolumuz açık, başımız dik yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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