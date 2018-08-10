Şampiyon sahaya iniyor

Hasret bitiyor. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlıyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçından galibiyetle ayrılarak hem iyi bir başlangıç yapmak hem de Süper Kupa karşılaşmasını unutturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in çıkaracağı kadro büyük bir merakla bekleniyor. Süper Kupa'nın Akhisar'a kaybedilmesinin ardından, "Ben dahil kimse Galatasaray'dan büyük değildir" diyen ve futbolculara gözdağı veren Terim'in nasıl bir 11 sahaya süreceği şimdilik pek fazla bilinmiyor. Sadece Feghouli- Onyekuru değişikliğine gidebileceği tahmin ediliyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mariano forma giyemeyecek.

Savaş ÇORLU



GALATASARAY'IN LİG SERÜVENİ

-Sarı-kırmızılılar, geride kalan 60 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı.

-En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü

-Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi

-Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı



EN DEĞERLİSİ ASLAN

Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'in 2018-2019 sezonundaki toplam değeri 598 milyon euro... Ligin en pahalı kadrosu ise 84.5 milyon euro ile son şampiyon Galatasaray'da...



TAKIM SIRALAMASI

Takım Değeri

1. Galatasaray 84.5 milyon euro

2. Fenerbahçe 79 milyon euro

3. Beşiktaş 70.1 milyon euro

4. Başakşehir 53.3 milyon euro

5. Trabzonspor 47.95 milyon euro



BAŞIMIZ DiK

Fatih Terim, Süper Lig'in açılışı öncesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, 19.05'te yaptığı paylaşımda, "Yolumuz açık, başımız dik yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.