Şampiyon sahaya iniyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Şampiyon sahaya iniyor

    Şampiyon sahaya iniyor

    Osmanlı Stadı’nda oynanacak maç 21.45’te başlayacak. 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı kazanıp lige moralli girmeyi hedefliyor

    Hasret bitiyor. Spor Toto 'de 2018-2019 sezonu Ankaragücü- maçıyla başlıyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 22. şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçından galibiyetle ayrılarak hem iyi bir başlangıç yapmak hem de karşılaşmasını unutturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada 'in çıkaracağı kadro büyük bir merakla bekleniyor. 'nın Akhisar'a kaybedilmesinin ardından, "Ben dahil kimse 'dan büyük değildir" diyen ve futbolculara gözdağı veren Terim'in nasıl bir 11 sahaya süreceği şimdilik pek fazla bilinmiyor. Sadece Feghouli- Onyekuru değişikliğine gidebileceği tahmin ediliyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mariano forma giyemeyecek.
    Savaş ÇORLU

    GALATASARAY'IN LİG SERÜVENİ
    -Sarı-kırmızılılar, geride kalan 60 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorlarla aldı.
    -En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü
    -Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi
    -Toplamda üst üste 37 maç yenilmeyen Galatasaray, buna karşın üst üste 9 müsabakada galibiyete hasret kaldı

    EN DEĞERLİSİ ASLAN
    Transfermarkt'in verilerine göre 'in 2018-2019 sezonundaki toplam değeri 598 milyon euro... Ligin en pahalı kadrosu ise 84.5 milyon euro ile son şampiyon Galatasaray'da...

    TAKIM SIRALAMASI
    Takım Değeri
    1. Galatasaray 84.5 milyon euro
    2. 79 milyon euro
    3. 70.1 milyon euro
    4. 53.3 milyon euro
    5. 47.95 milyon euro

    BAŞIMIZ DiK
    Fatih Terim, Süper Lig'in açılışı öncesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, 19.05'te yaptığı paylaşımda, "Yolumuz açık, başımız dik yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

    1. 10.8.2018
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