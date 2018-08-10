Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandal – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    : Bunun adı skandal

    Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandal

    Usta yorumcu , Ankaragücü - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    'de 2018-2019 sezonu resmen başladı. Ligin açılış maçında Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ine sona ererken , değerlendirmelerde bulundu.

    Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

    ''Futbolu özledim desem yalan söylerim. 3 maç izledim. Konya'da rezalet bir zeminde futbol izledim. Dün de LASK Linz maçına gittim. O güzelim stadın zemini rezalet. Oradan da buraya geldim.''

    ''Futbol bütçemizin dünyada 6. olduğu ortamda zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal.''

    ''Sezon başında, böyle sıcak bir ortamda, finalinin uzatmaları olmamalı, doğrudan penaltılara gidilmeli. Böyle bir uyarıda bulunmakta fayda var.''

    '''nda 34-35 kamerayla maçlar verildi, bizde 8-10 falandır. VAR sistemini beklemek lazım.''

    "Fatih hoca hep bu golleri yiyoruz diyor ve yine yedi. Artılarıyla, eksileriyle, antrenörlerin istedikleri ilk yarıda oldu."

    1. 10.8.2018 23:18
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