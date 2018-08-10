Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu resmen başladı. Ligin açılış maçında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ine sona ererken Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

''Futbolu özledim desem yalan söylerim. 3 maç izledim. Konya'da rezalet bir zeminde futbol izledim. Dün de LASK Linz maçına gittim. O güzelim stadın zemini rezalet. Oradan da buraya geldim.''

''Futbol bütçemizin dünyada 6. olduğu ortamda zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal.''

''Sezon başında, böyle sıcak bir ortamda, Süper Kupa finalinin uzatmaları olmamalı, doğrudan penaltılara gidilmeli. Böyle bir uyarıda bulunmakta fayda var.''

''Dünya Kupası'nda 34-35 kamerayla maçlar verildi, bizde 8-10 falandır. VAR sistemini beklemek lazım.''

"Fatih hoca hep bu golleri yiyoruz diyor ve yine yedi. Artılarıyla, eksileriyle, antrenörlerin istedikleri ilk yarıda oldu."