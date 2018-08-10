Niang da olmadı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Niang da olmadı

    Niang da olmadı
    Forvet arayan 'a bir kötü haber de 'tan... TuttoSport, Torino'nun Nice ve Granada ile beraber G.Saray'ın yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmadığı, Sampdoria ile Bordeaux'nun tekliflerini de düşük bulduğunu iddia etti.
    1. 10.8.2018
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