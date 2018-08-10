Milan, Sevilla’yı geri çevirdi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , ’yı geri çevirdi

    <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a>, <a href="/index/sevilla?id=c5c72da3-25c6-4d61-9ff7-3b4344b2fb62" class="" rel="tag">Sevilla</a>’yı geri çevirdi
    G.Saray'la anılan Andre Silva ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. , 22 yaşındaki genç golcüyü kiralama teklifinde bulundu. Buna karşın bu teklifi kabul etmedi. için de kapı kapanmış oldu.
    1. 10.8.2018
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