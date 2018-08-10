Kadro çok değişmedi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Kadro çok değişmedi

    Kadro çok değişmedi
    SÜPER Lig'in son şampiyonu G.Saray, yeni sezon öncesi kadrosunu genel anlamda korudu. Sarı- kırmızılılar, geçen sezon devre arasında kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini alırken, kontratı biten Donk ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Muğdat Çelik bedelsiz, Everton'dan Henry Onyekuru 800 bin euro'ya kiralandı.
    1. 10.8.2018
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