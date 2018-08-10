Geleceğe yatırım – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Geleceğe yatırım

    Geleceğe yatırım
    , altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi. Mutlu orta sahada, Ali Yavuz forvette, Süleyman ise sol bekte forma giyiyor.
    1. 10.8.2018
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