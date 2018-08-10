Galatasaray taraftarından Emre Akbaba sesleri – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    taraftarından Emre Akbaba sesleri

    Galatasaray taraftarından Emre Akbaba sesleri

    'in 1.haftasında , deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

    'in 1.haftasında , deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

    Galatasaray, maçın 90. dakikasında 'un golüyle 3-1 öne geçti. Golün ardından Galatasaray taraftarı, "Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratları yaptı.

    Galatasaray, maçtan 3-1 skorla galip ayrıldı.

    1. 11.8.2018 00:03
    2. Güncelleme: 11.8.2018 00:26
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