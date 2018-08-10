Galatasaray taraftarından Emre Akbaba sesleri
Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.
Galatasaray, maçın 90. dakikasında Eren Derdiyok'un golüyle 3-1 öne geçti. Golün ardından Galatasaray taraftarı, "Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratları yaptı.
Galatasaray, maçtan 3-1 skorla galip ayrıldı.
- 11.8.2018 00:03
- Güncelleme: 11.8.2018 00:26
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Yorum
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