Fatih Terim'den rotasyon açıklaması – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'den rotasyon açıklaması

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den rotasyon açıklaması

    'in açılış maçında Ankaragücü ile karşılaşacak olan teknik direktör , karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, , ve Feghouli'nin yedekte başlamasıyla ilgili olarak, "12-13 oyuncudan fazlasının hazır olmasını istiyoruz. tam hazır değil. Diğer arkadaşlar da her an girerler. Sıkıntı yok" dedi.

    İşte 'in Ankaragücü- maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar...

    "ANKARAGÜCÜ LİGE YAKIŞAN BİR TAKIM"
    "Teknik direktörlüğe Ankaragücü'nde başladım. Çok güzel 2 sene geçirdim. Dünden bu tarafa otelde yönetim, taraftarlar ebeni ziyaret ettiler mutlu ettiler. Ankaragücü'nü yeniden ligde görmek beni mutlu etti. Seyircisiyle camiasıyla lige yakışan bir takımdı."

    "MAÇIN GEÇ BAŞLAMASI İÇİN BAŞVURDUK"
    "Ankaragücü seyircisi herkese gelip çiçek vermez sağ olsunlar. ümit ederim her şey gönüllerince olur. Bütün takımlarımıza ligimiz hayırlı olsun. Bugün stada Ankaragücü'yle beraber biraz geç gelebildik. Söylenen saatten erken çıkmamıza rağmen trafik fazlaydı. Mümkünse daha rahat ısınıp maça bir süre sonra çıkacağız.Ankara emniyet müdürüne teşekkür ederiz bizi sıkışıklıktan kurtardığı için."

    "BELHANDA, GOMİS VE FEGHOULİ DE HER AN GİREBİLİR"
    "Bugün değişikliklerin sebebi, büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı ki belki de 1 veya 3 haftaa sonra haftada 3 maç oynayacağız döneme gireceğiz. Bu üç maçlık periyotlarda 12-13 kişiden değil mümkünse daha çok oyuncunun hazır olmasını istiyoruz. tam hazır değil. Zaten nedeniyle 2 hafta sonra başladı bizden. Diğer arkadaşlar da her an girerler."

    1. 10.8.2018 21:30
    2. Güncelleme: 10.8.2018 21:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den rotasyon açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN