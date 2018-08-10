Fatih Terim'den rotasyon açıklaması
Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Ankaragücü ile karşılaşacak olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Belhanda, Gomis ve Feghouli'nin yedekte başlamasıyla ilgili olarak, "12-13 oyuncudan fazlasının hazır olmasını istiyoruz. Belhanda tam hazır değil. Diğer arkadaşlar da her an girerler. Sıkıntı yok" dedi.
İşte Fatih Terim'in Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar...
"ANKARAGÜCÜ LİGE YAKIŞAN BİR TAKIM"
"Teknik direktörlüğe Ankaragücü'nde başladım. Çok güzel 2 sene geçirdim. Dünden bu tarafa otelde yönetim, taraftarlar ebeni ziyaret ettiler mutlu ettiler. Ankaragücü'nü yeniden ligde görmek beni mutlu etti. Seyircisiyle camiasıyla lige yakışan bir takımdı."
"MAÇIN GEÇ BAŞLAMASI İÇİN BAŞVURDUK"
"Ankaragücü seyircisi herkese gelip çiçek vermez sağ olsunlar. ümit ederim her şey gönüllerince olur. Bütün takımlarımıza ligimiz hayırlı olsun. Bugün stada Ankaragücü'yle beraber biraz geç gelebildik. Söylenen saatten erken çıkmamıza rağmen trafik fazlaydı. Mümkünse daha rahat ısınıp maça bir süre sonra çıkacağız.Ankara emniyet müdürüne teşekkür ederiz bizi sıkışıklıktan kurtardığı için."
"BELHANDA, GOMİS VE FEGHOULİ DE HER AN GİREBİLİR"
"Bugün değişikliklerin sebebi, Galatasaray büyük bir aile. Takımımız da bu ailenin bir parçası. Aile içerisinde herkesin oynama imkanı olmalı ki belki de 1 veya 3 haftaa sonra haftada 3 maç oynayacağız döneme gireceğiz. Bu üç maçlık periyotlarda 12-13 kişiden değil mümkünse daha çok oyuncunun hazır olmasını istiyoruz. Belhanda tam hazır değil. Zaten Dünya Kupası nedeniyle 2 hafta sonra başladı bizden. Diğer arkadaşlar da her an girerler."
- 10.8.2018 21:30
- Güncelleme: 10.8.2018 21:31
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