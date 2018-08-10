Fatih Terim Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi yedeğe çekti – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , ve Feghouli'yi yedeğe çekti

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>, <a href="/index/belhanda?id=1aa8edda-3df9-4e56-9888-213c70eb929b" class="" rel="tag">Belhanda</a> ve Feghouli'yi yedeğe çekti

    'da , Akhisar mağlubiyetinin ardından büyük revizyona gitti. sezonunun açılış haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak son şampiyonda , Feghouli ve yedeğe çekildi.

    , ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, 'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında üç ismi kulübeye çekti.

    FEGHOULİ, VE KULÜBEDE
    , bu üç ismin yerlerine ise Selçuk, Eren ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.

    Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edebilir.

    1. 10.8.2018 20:26
    2. Güncelleme: 10.8.2018 20:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ve Feghouli'yi yedeğe çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN