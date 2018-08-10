Fatih Terim Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi yedeğe çekti
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Akhisar mağlubiyetinin ardından büyük revizyona gitti. Lefter Küçükandonyadis sezonunun açılış haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak son şampiyonda Gomis, Feghouli ve Belhanda yedeğe çekildi.
Fernando, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında üç ismi kulübeye çekti.
FEGHOULİ, BELHANDA VE GOMİS KULÜBEDE
Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin yerlerine ise Selçuk, Eren ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.
Fatih Terim Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edebilir.
- 10.8.2018 20:26
- Güncelleme: 10.8.2018 20:31
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FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Fatih Terim Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi yedeğe çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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