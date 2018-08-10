Fernando, Gomis ve Feghouli'den memnun kalmayan Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında üç ismi kulübeye çekti.

FEGHOULİ, BELHANDA VE GOMİS KULÜBEDE

Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin yerlerine ise Selçuk, Eren ve Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Fatih Terim Terim, duruma göre Muğdat ile Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil edebilir.