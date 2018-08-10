Galatasaray'ın transfer hedefi Marlon
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    olmadı 'ın hedefi Marlon

    <a href="/index/denayer?id=254862a2-fc6e-442e-9677-40463037f34e" class="" rel="tag">Denayer</a> olmadı <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın hedefi Marlon

    , “’i kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” deyince; , Brezilyalı genç stoper Marlon’u kiralamak için ’nın kapısını çaldı

    Savunma hattının sınıfta kaldığı bir hazırlık dönemini geride bırakan G.Saray'da transferde öncelik savunmaya verildi. Eski oyuncusu 'i tekrar kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, M. City'den gelen "10 milyon Euro'ya satmak istiyoruz'' cevabı sonrasında B Planı'nı devreye soktu.

    G.Saray'ın 'nın 22 yaşındaki genç stoperi Marlon için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler. Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan 'in kriterine de uyuyor.

    SABAH
    1. 10.8.2018
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