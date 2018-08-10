Denayer olmadı Galatasaray'ın hedefi Marlon
Manchester City, “Denayer’i kiralamayı düşünmüyoruz, satacağız” deyince; Galatasaray, Brezilyalı genç stoper Marlon’u kiralamak için Barcelona’nın kapısını çaldı
G.Saray'ın Barcelona'nın 22 yaşındaki genç stoperi Marlon için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Barcelona Genel Sekreteri Abidal'la temasa geçen yetkililer Marlon'u kiralamak istediklerini bildirdiler. Marlon, "Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız'' açıklamasını yapan Fatih Terim'in transfer kriterine de uyuyor.
SABAH
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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