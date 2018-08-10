Celil sürprizi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    sürprizi

    Celil sürprizi
    Bu sezon genç oyunculara daha çok şans vereceğini açıklayan teknik direktör 'den Yüksel sürprizi gelebilir. Akhisar maçında Yunus Akgün'ü oyuna sonradan dahil eden Terim'in Ankaragücü karşısında maçın gidişine göre Celil'i oynatacağı iddia edildi.
    1. 10.8.2018
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