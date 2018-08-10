Caner Erdeniz Galatasaray'da! Caner Erdeniz Kimdir?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Galatasaray'da!

    Caner Erdeniz Galatasaray'da!

    , kadrosunu ile güçlendirdi.

    , yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    2.01 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

    CANER ERDENİZ KİMDİR?

    25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği 'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de 'de 100 maça çıkma onuruna erişti.

    2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıkan Caner Erdeniz 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.

    1. 10.8.2018 16:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erdeniz Galatasaray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN