Caner Erdeniz Galatasaray'da!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu Caner Erdeniz ile güçlendirdi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk oyuncu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2.01 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.
CANER ERDENİZ KİMDİR?
25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de BSL'de 100 maça çıkma onuruna erişti.
2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıkan Caner Erdeniz 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
- 10.8.2018 16:16
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Beşiktaşlı futbolculara araba hediyesi
Toplam 2
Yorum
GARİP ARİF 50 Senedir çalışıyorum.çocukları okutmaktan boğazımızı geçindirmekten.EL ARABAMIZ bile olmadı.Biz garip gurabalara fakir fukaralara verseniz
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Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
savaş Ne oldu 1-0.Sağbek, solbek,kaleci,oğuzhan,LensLarinHiç iyi değillerdi.Adamların bir iki net pozisyonu gol olsaydı vah.Şenol hocam dikkat.
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Trabzonspor anlaştı! Nwakaeme geliyor! Anthony Nwakaeme kimdir?
Toplam 1
Yorum
Recep Dedeoğlu Kusura bakmayın bizim topcumuz değil
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