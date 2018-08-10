Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk oyuncu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2.01 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de BSL'de 100 maça çıkma onuruna erişti.

2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıkan Caner Erdeniz 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.