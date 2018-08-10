Barış Özbek: Galatasaray Bolasie konusunda çok ciddi!
G.Saray’ın eski oyuncularından Barış Özbek, Kongolu oyuncuyla ilgili açıklamada bulundu
Galatasaray transferde sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürürken Barış Özbek, Everton'dan Yannick Bolasie'nin sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğunu söyledi. Futbolu bırakan ve teknik adamlık için kolları sıvayan Barış, G.Saray'ın bu sezon çok fazla maç yapacağını ve takviye yapmasının şart olduğunu kaydetti. Menajer arkadaşları olduğunu belirten eski futbolcu, "G.Saray'ın Yannick Bolasie için ciddi olduğunu duydum. Kiralık olarak gelmesi yüksek bir olasılık" diye konuştu.
Kanatlarda ve forvette görev yapan Yannick, geçen sezon Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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