Galatasaray transferde sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürürken Barış Özbek, Everton'dan Yannick Bolasie'nin sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğunu söyledi. Futbolu bırakan ve teknik adamlık için kolları sıvayan Barış, G.Saray'ın bu sezon çok fazla maç yapacağını ve takviye yapmasının şart olduğunu kaydetti. Menajer arkadaşları olduğunu belirten eski futbolcu, "G.Saray'ın Yannick Bolasie için ciddi olduğunu duydum. Kiralık olarak gelmesi yüksek bir olasılık" diye konuştu.



Kanatlarda ve forvette görev yapan Yannick, geçen sezon Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı.