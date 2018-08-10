Barış Özbek: Galatasaray Bolasie konusunda çok ciddi! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    : Bolasie konusunda çok ciddi!

    <a href="/index/baris-ozbek?id=03dea78a-000e-44f7-8fc3-2d49e760b233" class="" rel="tag">Barış Özbek</a>: <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Bolasie konusunda çok ciddi!

    G.Saray’ın eski oyuncularından , Kongolu oyuncuyla ilgili açıklamada bulundu

    transferde sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürürken , Everton'dan 'nin sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğunu söyledi. bırakan ve teknik adamlık için kolları sıvayan Barış, G.Saray'ın bu sezon çok fazla maç yapacağını ve takviye yapmasının şart olduğunu kaydetti. Menajer arkadaşları olduğunu belirten eski futbolcu, "G.Saray'ın için ciddi olduğunu duydum. Kiralık olarak gelmesi yüksek bir olasılık" diye konuştu.

    Kanatlarda ve forvette görev yapan Yannick, geçen sezon Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı.

    1. 10.8.2018
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