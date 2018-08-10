Süper Lig'de 2018-2019 sezonu başlıyor! Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk mücadele bu akşam Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü ve Galatasaray'da sakat, cezalı futbolcular

Ankaragücü'nde sakatlıkları süren stoper Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila bu maçta forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da ise Tolga Ciğerci'nin sakatlığı sürerken iki bek oyuncusu Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da sakatlıkları bulunuyor. Nagatomo ve Mariano'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

11'LER

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman?

Ankaragücü ile Galatasaray, 10 Ağustos Cuma akşamı Süper Lig'de sezonun açılış maçında karşı karşıya geliyor. 19.626 kişi kapasiteli Osmanlı Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Bu müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan maçlar

İki takım arasında oynanan maçlarda Ankaragücü 23 kez kazanırken 21 maç da berabere bitti. Galatasaray ise 77 kez kazandı. Öte yandan Ankaragücü ve Galatasaray'ın ligde oynadığı son altı karşılaşmada taraflar üçer galibiyet elde etti.

Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım 181 golle Galatasaray. Galatasaray'ın ise Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Ankaragücü. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maçın sonuçları...

27/01/08 TSL Ankaragücü 0 - 4 Galatasaray (0 - 3)

07/12/08 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 0)

09/05/09 TSL Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü (1 - 0)

04/10/09 TSL Ankaragücü 3 - 0 Galatasaray (0 - 0)

27/01/10 TÜK Ankaragücü 0 - 0 Galatasaray (0 - 0)

14/03/10 TSL Galatasaray 3 - 0 Ankaragücü (2 - 0)

17/10/10 TSL Galatasaray 2 - 4 Ankaragücü (0 - 1)

13/03/11 TSL Ankaragücü 3 - 2 Galatasaray (0 - 1)

02/10/11 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 2)

25/01/12 TSL Galatasaray 4 - 0 Ankaragücü (2 - 0)