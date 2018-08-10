Alanya duvarı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    duvarı

    Alanya duvarı
    EMRE Akbaba'nın transferi için de görüşmeler sürüyor. Abdurrahim , taraftarların forması ile görmek istediği Emre için ile yeni bir görüşme daha yaptı. Albayrak, bu sezon sözleşmesi bitecek olan Emre için bu kez 3 milyon Euro teklif etti. Ancak yine yol alınamadı. ekibi, bu öneriye de kabul etmedi.
    1. 10.8.2018
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