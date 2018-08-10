8 futbolcu gönderildi – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    8 futbolcu gönderildi

    8 futbolcu gönderildi
    G.SARAY'DA kontratları sona eren 6 futbolcu ile geçen sezonu kiralık olarak geçiren Cavanda ile yollar ayrıldı. Cavanda'dan memnun kalan S. Liege oyuncuyu 2.4 milyon euro'ya transfer etti. Sarı-kırmızılılar; , Koray Günter, Cedric Carrasso, , Latovlevici, ve Endoğan Adili ile vedalaştı.
    1. 10.8.2018
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