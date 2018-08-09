Scarpa için Felipe Melo iş başında!
Scarpa’nın temsilcilerini Albayrak’la görüştürdü
Taraftarların sevgilisi Felipe Melo, Galatasaray'a önerdiği Palmeiras'tan Gustavo Scarpa için kolları sıvadı. Adeta Galatasaray'ın gönüllü sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı, Scarpa'nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb'ı evinde ağırladı. Felipe Melo'nun aracılık ettiği görüşmede Abdurrahim Albayrak, Brezilya'lı orta sahanın şartlarını öğrendi. İkinci başkanın, Terim ile görüştükten sonra yeniden buluşmak için söz aldığı ifade edildi.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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