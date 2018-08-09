Scarpa için Felipe Melo iş başında! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Scarpa için iş başında!

    Scarpa için <a href="/index/felipe-melo?id=547c835b-8f6a-41a7-ad42-48dc0a04c849" class="" rel="tag">Felipe Melo</a> iş başında!

    Scarpa’nın temsilcilerini Albayrak’la görüştürdü

    Taraftarların sevgilisi , 'a önerdiği Palmeiras'tan Gustavo Scarpa için kolları sıvadı. Adeta 'ın gönüllü sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı, Scarpa'nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb'ı evinde ağırladı. 'nun aracılık ettiği görüşmede Abdurrahim Albayrak, 'lı orta sahanın şartlarını öğrendi. İkinci başkanın, Terim ile görüştükten sonra yeniden buluşmak için söz aldığı ifade edildi.

    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Scarpa için iş başında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN