Parçalı ile nikâh kıyıldı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Parçalı ile nikâh kıyıldı

    Parçalı ile nikâh kıyıldı
    'da yaşayan G.Saray taraftarları Faik Köroğlu ile Kezban İşgüzar hayatlarını birleştirdi. Çift, nikâh masasında G.Saray'ın parçalı formasını giyerken, Kezban Hanım nikâh memurunun sorusuna, "Sarısıyla kırmızısıyla sonsuza kadar evet" yanıtını verdi. Faik Bey ise, "1905 kere evet" dedi.
    1. 9.8.2018
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